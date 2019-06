CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AEROPORTOTREVISO Al Canova non c'è più il volo da e per Londra. E' stato spostato in blocco a Venezia. Nonostante questo, però, l'aeroporto di Treviso continua a crescere, praticamente senza sosta, grazie ai passeggeri che arrivano dall'estero. Gli italiani calano. Gli stranieri, invece, sono sempre di più. Nei primi quattro mesi di quest'anno, come certificato dalle tabelle di Assaeroporti, i movimenti operati al Canova, in tutto 7.780, sono aumentati del 7,1% rispetto allo stesso periodo del 2018. E i passeggeri in transito, già un...