VILLADOSE

Nel pomeriggio di ieri il neo sindaco Pier Paolo Barison ha ricevuto ufficialmente le chiavi del palazzo comunale, Villa Patella, dalle mani dell'ex sindaco Gino Alessio. Una cerimonia semplice ma di grande significato che per Alessio ha voluto simboleggiare il passaggio di consegne che nei prossimi giorni si completerà con l'illustrazione e la presa in carico di fascicoli e incombenze. Barison nel ringraziare ha comunicato ad Alessio uno degli incarichi che ha in serbo per lui, già annunciato poco prima della proclamazione di ieri. «Intendo nominare Alessio ha detto Barison custode del palazzo. Durante l'ultima edizione dei romani eravamo in un gruppo ad ascoltare la presentazione del progetto del fumetto di Marco D'Angelo e Stefano Perelli, e Alessio si è allontanato per accompagnare una coppia in visita al palazzo illustrando con maestria gli aspetti storici, architettonici, culturali di ogni angolo. È mia intenzione quindi valorizzare questo edificio municipale e ti sarei grato se tu ti occupassi di cercare i fondi, di organizzare gli eventi. Insomma vorrei che te ne prendessi cura».

Alessio si è detto onorato di ricevere un così tanto singolare quanto prestigioso incarico per cui nutre un amorevole affetto anche grazie alle numerose chiacchierate fatte con Giocondo Penolazzi, memoria storica e fotografica di Villadose. Gino Alessio ha quindi indicato a Barison le chiavi delle varie serrature mostrando anche la chiave dell'ufficio del sindaco. Barison, lì per lì, ha confessato che pensava di lasciare la porta aperta. Però, come ha spiegato l'ex sindaco, il municipio è un palazzo molto frequentato e utilizzato per varie riunioni e quindi, per motivi di riservatezza di alcuni fascicoli, tutti gli uffici vengono tenuti chiusi a chiave. Ciò non toglie che sarà Barison a decidere come comportarsi o quali soluzioni intraprendere in merito in futuro. Oggi il neo sindaco incontrerà il segretario comunale, Sandra Trivellato, con la quale organizzerà la convocazione del prossimo consiglio che probabilmente sarà calendarizzato la settimana prossima per svolgersi entro la prima settimana di ottobre. Ancora il massimo riserbo sulla nomina degli assessori anche se Barison ha affermato di avere le idee chiare su chi intende avere nella sua giunta. «Tutti i consiglieri eletti e non eletti della mia squadra ha ribadito sono persone in gamba. Hanno lavorato bene e faremo le dovute valutazioni tenendo conto di vari aspetti, non solo delle preferenze ma anche delle attitudini di ciascuno e, non ultimo, della disponibilità personale».

Mirian Pozzato

