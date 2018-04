Via Mattioli, sfrattati dai parcheggi e multati: residenti sul piede di guerra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORI IN CORSOROVIGO Una situazione tra l'assurdo e il surreale, quella successa in via Mattioli, la strada chiusa laterale di corso del Popolo. Tra febbraio, marzo e aprile è stata oggetto di lavori di sistemazione delle condotte del gas che hanno costretto i residenti a parcheggiare altrove la propria auto. Lavori che hanno subito rallentamenti a causa del maltempo. Alcuni residenti, per parcheggiare altrove, non avendo più la possibilità di utilizzare il posto auto nè il garage, si sono visti costretti a lasciare la vettura anche in...