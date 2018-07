CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIA GRIMANI PARCO GIOCHI CHIUSO PER LAVORI(A.Luc.) Chiusa l'area giochi per provvedere alla manutenzione dell'area dopo il nubifragio di lunedì mattina. Il parco giochi Grimani, che si affaccia sull'omonima via, rimarrà pertanto chiuso al pubblico fino a domani. Oggi verrà effettuato un intervento di messa in sicurezza degli alberi all'interno dei giardini Grimani, per il maltempo nella notte tra domenica e lunedì sono cadute quattro piante a ridosso della mura medioevale e dello scivolo per bambini, oltre a rami di acero. L'assessore ai...