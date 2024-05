Il principe Harry si prepara a tornare a Londra. Quello programmato per mercoledì sembra essere un viaggio dal doppio scopo quello del duca di Sussex: celebrare nella cattedrale di St Paul il decimo anniversario degli Invictus Games, competizione sportiva da lui inventata nel 2014 per aiutare la riabilitazione dei veterani disabili, ma anche vedere suo padre, re Carlo III. Secondo quanto riportato dal Mirror, alcune fonti sostengono che Harry abbia contattato il sovrano chiedendogli un incontro. La risposta del sovrano è stata breve, ma esaustiva: l'avrebbe fatto "se avesse potuto". Tuttavia nessun reale parteciperà alla festa per gli Invictus Games. Padre e figlio non si vedono dalla diagnosi di cancro del monarca che risale a qualche mese fa e, vista la natura improvvisa della visita, re Carlo in quell’occasione ha potuto incontrare il figlio minore giunto a Londra da Los Angeles per meno di un’ora prima di ritirarsi nella residenza in campagna di Sandringham per riposarsi.

Possibile incontro?

Ora però che il sovrano è tornato agli impegni pubblici, sempre sotto consiglio medico e sempre con cautela, un possibile contatto tra i due pare essere plausibile, soprattutto perché saranno vicini. Il sovrano infatti parteciperà a Buckingham Palace alla prima festa dell’anno in giardino. Dalla notizia del cancro i rapporti tra Harry e re Carlo III sono ripresi regolarmente. Pare che il principe sia molto preoccupato per il padre che, dal canto suo, non sembra opporre nessuna rimostranza nell’abbracciarlo nuovamente. Una fonte reale infatti ha dichiarato che re Carlo III è pronto ad accogliere il figlio minore nonostante il fitto programma di impegni che viene gestito di giorno in giorno. Chissà che questa nuova visita non suggelli un avvicinamento ufficiale.