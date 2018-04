Una settimana al Porto con il MeravigliOrto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA Una settimana dedicata alla natura, alle piante, alle attività all'aria aperta, ai prodotti della terra, al Centro Commerciale Il Porto di Adria. Dal oggi al al 29 aprile il centro commereciale di piazzale Rovigno ospiterà MeravigliOrto- Alla scoperta della vita di campagna. Al via laboratori per conoscere gli ortaggi, le piante aromatiche e gli alberi da frutto. Si potranno inoltre ricevere utilissimi consigli su semina, piantumazione e raccolta, fare prove olfattive e avere in regalo una piantina di insalata. Domenica prossima,...