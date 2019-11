Un'università di strada per diffondere cultura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCONTRIROVIGO L'obiettivo è spiegare che più cultura significa meno paura. Arriva così anche a Rovigo, con una serie di incontri ogni venerdì di novembre a Palazzo Celio, in sala consiliare alle 18, l'iniziativa Università di strada, che l'Arci nazionale promuove in sinergia con il mondo accademico per condividere il lavoro di docenti e giovani ricercatori su temi pubblici, come l'ambiente e i diritti, e per approfondire argomenti d'attualità.Il ciclo di incontri, a entrata libera, è organizzato dal circolo culturale 2 giugno 1946...