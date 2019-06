Troppi buchi nelle norme scoppia il caos plateatici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMMERCIOROVIGO È caos plateatici. La caduta anticipata della passata amministrazione ha lasciato dei vuoti normativi ed errori all'interno del regolamento dei dehor di bar e ristoranti varato appena due anni fa. La conseguenza è che quest'anno alcuni esercizi del centro hanno rinunciato ad aprire gli ombrelloni esterni al locale per evitare di commettere infrazioni o dover mettere mano al portafogli per degli adeguamenti che in un prossimo futuro potrebbero non essere adeguati, dopo aver visto respinta la richiesta di autorizzazione per non...