Tre giorni a tutto rock nel parco dell'ex manicomio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GRANZETTEROVIGO La musica di Vasco, Queen e Coldplay, assieme a eventi, stand gastronomici e bancarelle, attrazioni e giochi gonfiabili per bambini: il tutto da oggi alle 17 fino a domenica a mezzanotte perché la musica libera tutti al parco dell'ex ospedale psichiatrico di Granzette. Arriva in via Chiarugi a Rovigo l'evento in tre giornate organizzato da Union Rock, in collaborazione con I luoghi dell'abbandono: l'entrata è libera e mette a disposizione un ampio parcheggio per seguire i concerti sul palco allestito nell'ex campo di calcio....