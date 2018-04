Rossini sollecita la rotatoria Buso-Sarzano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀROVIGO «Troppi incidenti, la rotatoria tra Buso, Sarzano e Mardimago va realizzata in tempi brevi». Il consigliere comunale Rossini porta l'attenzione sul finanziamento della Regione di 258mila euro per la realizzazione della rotatoria all'intersezione con via Nevio e viale dei Mille, ottenuto dall'amministrazione comunale che ha condiviso e portato avanti la proposta avanzata dallo stesso consigliere.INTERROGAZIONIRossini, con due interpellanze, una presentata a febbraio 2016 e l'altra a maggio 2016, si era fatto portavoce dei...