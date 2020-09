SERVIZI

ROVIGO I cassonetti di via De Gasperi sorvegliati speciali. Dopo la segnalazione del consigliere comunale della Lista Gambardella, Antonio Rossini, dello spostamento sul marciapiede dei bidoni in seguito alla realizzazione della nuova pista ciclabile che ha ridotto la carreggiata, chiedendo una soluzione che dovrebbe arrivare a breve, nel fine settimana appena trascorso erano addobbati da rifiuti ingombranti: un comodino, un divano e due materassi, ma anche sacchi non meglio identificati. «Non solo - sottolinea Rossini - abbiamo quasi una decina di cassonetti e bidoni posizionati in fila sul marciapiede contro ogni buon senso e logica, ma gli incivili ne approfittano e adesso arrivano anche divani, materassi e sportine varie. Si inaugura la pista ciclabile, opera utile e necessaria, e non si gira la testa per risolvere questo problematica che ogni giorno si aggrava». In attesa del trasloco dei cassonetti, sembra che qualcuno che ha traslocato abbia pensato di utilizzarli a mo' di discarica. Già ieri i rifiuti abbandonati (per gli ingombranti c'è un apposito servizio di Ecoambiente di ritiro gratuito) erano stati rimossi. Anche per la pulizia delle isole ecologiche di quanto buttato fuori dai cassonetti c'è un servizio di rifinitura di Ecoambiente. Una spesa aggiuntiva che grava sui costi sostenuti da tutti i cittadini per l'inciviltà di pochi.

