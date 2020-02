GRIGNANO

ROVIGO Dopo mesi di proteste, i grignanesi possono godersi la nuova asfaltatura di via Massimo D'Azeglio. Si tratta di una vera e propria arteria del traffico della frazione rodigina, dal momento che collega il centro e la piazza principale con via Giotto confluendovi, quindi, il grosso del traffico proveniente da Rovigo e da Arquà Polesine.

SOTTOSERVIZI

Per alcune settimane è stata al centro di un importante cantiere per il rifacimento delle condotte idriche, che ha costretto gli operai di Acquevenete a rompere praticamente tutto il tratto di circa 200 metri di quella strada. Al termine dei lavori, dove è stato scavato, non è mai stata ripristinata l'asfaltatura precedente (che in ogni caso era già parecchio disastrata) e percorrere quella strada era diventata una tortura per auto, moto e bici.

Adesso, finalmente, i residenti di Grignano Polesine hanno nuovamente a disposizione una strada normale.

L'INTERROGAZIONE

Commenta con soddisfazione il completamento di questo cantiere il capogruppo della civica Silvia Menon Sindaco a Palazzo Nodari, il consigliere Mattia Milan, residente proprio a Grignano: «Ringrazio l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto, che preso atto di una mia interrogazione della fine del 2019, ha tenuto fede al proprio impegno e dopo un nostro recente incontro, ha preso contatto con Acquevenete per il ripristino di una delle strade principali che portano al centro della frazione, con l'azienda acquedottistica che ha dato il via, finalmente, all'intervento di asfaltatura».

