Oggi, ricorrenza del patrono di Rovigo San Bellino, i parcheggi blu sono completamente gratuiti e il varco per il controllo degli accessi alla Zona a traffico limitato del corso del Popolo rimarrà spento sino alle 21, ovvero sarà consentito il tradizionale flusso di traffico come ogni giorno, dal lunedì al sabato. Nessuna interdizione per il principale viale cittadino, che giusto due anni fa aveva creato non pochi grattacapi all'allora Amministrazione Bergamin.

VARCHI CONTESTATI

Il 26 novembre 2018, infatti, il varco era stato inizialmente attivato (vietando l'accesso ai veicoli non autorizzati per il passaggio in Ztl) e poi, nel pomeriggio, nuovamente chiuso (autorizzando chiunque al passaggio). Una distrazione che però aveva spaventato gli automobilisti di mezza Rovigo, non rendendosi conto che effettivamente questa giornata è una festività, ma limitata alla sola città polesana. Non è paragonabile a una domenica: la stragrande maggioranza degli uffici e dei negozi sono aperti come qualsiasi altro giorno feriale, quindi nessuno aveva fatto caso al segnale luminoso che segnala se il passaggio in Corso fosse consentito o meno. Un vero e proprio caso che era arrivato anche in Consiglio comunale e aveva creato un putiferio. Tant'è che molti temevano di vedersi arrivare una sanzione per violazione della Ztl, circa 100 euro di multa, per cui era stato allertato persino il prefetto Maddalena De Luca perché intervenisse per cancellare le sanzioni.

A.Luc.

