AGRICOLTURA

ROVIGO «Regalate a Natale dei buoni per un pranzo in agriturismo o un'esperienza in una fattoria didattica, sarà l'occasione per mettere sotto l'albero un dono speciale e aiutare le aziende agricole locali». L'appello arriva da Coldiretti Rovigo che segnala come le misure di contenimento del Covid-19, specie per la ristorazione e la limitazione degli spostamenti, stiano pesando sulle aziende agricole e ittiche del Polesine e lo faranno anche nel periodo delle festività.

CALO DEI CONSUMI

Il calo dei consumi fuori casa, che Coldiretti a livello nazionale ha stimato attorno al 48 per cento, ha infatti come conseguenza la drastica riduzione della vendita di molti prodotti agroalimentari, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura, ma anche salumi e formaggi di alta qualità che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco.

In alcuni settori, come quello ittico e vitivinicolo, la ristorazione, precisa la Coldiretti, rappresenta addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato. Il presidente di Coldiretti Rovigo Carlo Salvan sottolinea che tra chiusure, limitazioni e mancate prenotazioni per ceste regalo o cene aziendali, tutto il settore agroalimentare sta soffrendo. «Il bonus di filiera per menu 100 per cento made in Italy, in questo contesto, è un passo molto importante che va nella direzione giusta dice - Ma Coldiretti Rovigo lancia la sua proposta: per Natale fate un regalo agricolo. La scelta è ampia, non solo dal punto di vista merceologico, ma anche per quanto riguarda il ventaglio di esperienze».

AIUTI ALLA FILIERA

Si tratta di un modo per fare un regalo originale a una persona cara, sorprendendola con qualcosa di diverso dal consueto, e nel contempo di sostenere le realtà agricole locali. Ad esempio si potrà comporre ceste di Natale targate Campagna Amica o iniziare a ordinarle, cosa che sarà possibile già da questo sabato al mercato agricolo nel quartiere Tassina, a Rovigo.

Inoltre contattando i singoli produttori sparsi per il Polesine sarà possibile acquistare buoni regalo per pasti in agriturismo oppure per esperienze in azienda agricola tramite turismo rurale o fattoria didattica. Si spazia, quindi, dalle esperienze gastronomiche con sapori e prodotti a chilometro zero a una varietà di laboratori o attività ludico-ricreative per grandi e piccini. «Questo Natale si può scegliere di regalare qualcosa diverso dal solito conclude Salvan Le nostre aziende agricole, di terra e di mare, sono a completa disposizione».

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

