Mongol Rally, Caterina e Piero sulla Pamir Road

L'AVVENTURAROVIGO La più grande avventura del mondo ha portato la rodigina Caterina Secchieri a superare la strada del Pamir. E ora l'equipaggio Alboreto is nothing punta dritto, almeno a guardare l'orizzonte, verso la Mongolia. È ancora lunga la strada verso il traguardo, ma dalle alture dell'elevata regione montuosa dell'Asia centrale, sembrerà sicuramente più vicino.COLLEGHI ALLA MASERATIL'ingegnere rodigina e i tre colleghi di lavoro alla Maserati, in corsa al Mongol Rally 2018 su un furgoncino Subaru Libero del 1991, ribattezzato...