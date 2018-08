CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOBILITAZIONEROVIGO Mobilitazione generale di tutto il Polesine a partire da settembre e per tutto l'autunno per porre l'attenzione sulle criticità del comparto socio-sanitario, con particolare accento sull'abbandono dell'ospedale di Rovigo come hub da parte della Regione, con il conseguente rischio di creare deficienze per alcune alte specializzazioni. E attenzione alla spinta verso la privatizzazione crescente, che potrebbe riguardare anche i medici di base, così come all'investimento nelle professioni sanitarie e riforma delle Ipab, gli...