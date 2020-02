SANITÀ

ROVIGO Soddisfazione per l'approvazione della mozione a prima firma Patrizia Bartelle, consigliera regionale di Italia in Comune per garantire la scelta vegetariana negli ospedali «Riteniamo che negli ospedali debba essere sempre garantita l'opzione vegetariana per i degenti, ovviamente finché ciò non sia in contrasto con il piano terapeutico», affermano i consiglieri regionali del Coordinamento Veneto 2020 Patrizia Bartelle (Italia in Comune), Piero Ruzzante (Liberi e uguali) e Cristina Guarda (Civica per il Veneto). «Quando per un paziente la scelta alimentare è libera, ossia non vi sono particolari prescrizioni mediche, i servizi di ristorazione degli ospedali veneti dovrebbero sempre garantire una valida opzione vegetariana che non si traduca in un menù per esclusione costituito dalle pietanze, tra quelle proposte, che non contengono pesce o carne. Si tratta di un principio che deve essere ribadito in tutte le carte servizi delle aziende sociosanitarie regionali. In questo senso la mozione rappresenta un passo avanti per i diritti di tutti i cittadini. Sottolineiamo che la nostra non è una azione ideologica e non siamo schierati a favore o contro di chi sia vegetariano o meno. Si tratta solo di una visione più umana in un'ottica di rispetto delle abitudini di chi si trovi a dover vivere l'esperienza già di per sé negativa del ricovero ospedaliero».

Giannino Dian

