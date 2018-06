Manca solo il sì dell'Ulss, poi Greenfert può riaprire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRANZETTEROVIGO La Greenfert di Granzette è pronta per ripartire, mancano solo i pareri dell'Ulss 5 Polesana e del Comune. A rivelarlo è l'assessore all'Ambiente Andrea Bimbatti, che recentemente ha anche potuto visitare l'impianto di Cantonazzo. Dopo lo stop imposto la scorsa estate per le emissioni odorose nella frazione di Granzette. l'azienda produttrice di concimi sta affrontando un iter per riprendere la produzione.FERTILIZZANTI E COMPOSTL'azienda, che ha sede vicino al casello autostradale di Rovigo, si occupa di fertilizzanti e...