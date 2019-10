Libri e pizza, nuovo binomio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIAI libri sono cibo per la mente. In quest'ottica la libreria Apogeo lancia una singolare iniziativa, Pizza & book, che coniugherà cibo e cultura. L'obiettivo è quello di far conoscere gli scrittori emergenti, avvicinare la gente alla lettura e favorire momenti di socializzazione, incontro e dialogo. Quattro le serate in programma, sempre di mercoledì, con inizio alle 20, nella pizzeria Pizzicotto di via Nova, ad un prezzo comprensivo di pizza, birra e libro. L'iniziativa prenderà il via domani con Luca Martini che presenterà Mio padre...