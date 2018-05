CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORI PUBBLICIROVIGO Al via lo sfalcio delle aree verdi. L'assessore ai Lavori pubblici Gianni Saccardin ha richiesto con la massima urgenze di procedere alla sistemazione dei prati e delle zone verdi della città e delle frazioni. Da alcune settimane, con lo scoppio anticipato dell'estate, erbe ed erbacce di ogni tipo sono cresciute a vista d'occhio e sono fioccate le lamentele dei rodigini per la situazione in cui versano i parchi cittadini e soprattutto i cimiteri locali. Asm ha presentato un cronoprogramma di massima per gli interventi da...