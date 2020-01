IL PROGETTO

ROVIGO L'educazione all'aria aperta è un modo per i bambini degli asili nido e delle scuole dell'infanzia di conoscere la realtà che li circonda e per cominciare a conoscersi in relazione al mondo. L'educazione tradizionale e le nuove pratiche outdoor possono convivere e supportare la tradizionale inclinazione dei bambini a fare domande e mettersi in relazione con l'ambiente che li circonda. Da questi presupposti parte il progetto di scuola all'aria aperta al quale stanno collaborando l'Istituto comprensivo Rovigo 3 e il Comune, con gli asili nido comunali e le scuole dell'infanzia della Tassina e di Fenil del Turco. Il 15 febbraio, al museo dei Grandi fiumi, questo progetto avrà un'occasione di confronto pubblico nel convegno Nidi & scuole in natura a Rovigo. L'iniziativa, dalle 9, racconterà i passi di un progetto più ampio in corso a Rovigo sulla pratica dell'outdoor education. Questa progettazione punta a creare una rete e un gruppo di lavoro, fatto da educatori e insegnanti, per realizzare un'innovativa forma di apprendimento esperienziale in spazi esterni e in una varietà di climi, e attenta a riunirvi intorno le professionalità che possono aiutare insegnanti ed educatori: pediatri, docenti universitari e ricercatori, progettisti. Sono in programma gli interventi di Marco Guerra, Danilo Casertano, Marina Santi, Antonella Santi, Luigina Rossi, Ramona Sichi e Gianni Manfredini.

Nicola Astolfi

