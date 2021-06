Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIAROVIGO L'eroe di Grignano, Sante Zennaro, in prima serata sulla Rai.La vicenda sarà trattata a SeDici storie, il programma di Rai Cultura in onda venerdì 18 giugno alle 21.10 apunto sul canale Rai Storia.Zennaro, nel 10 ottobre del 1956, contribuì a salvare 94 bimbi e tre maestre della scuola elementare di Terrazzano, una frazione di Rho alle porte di Milano, presi in ostaggio da due malviventi, i fratelli Santato.A ricostruire i...