SOLIDARIETÀ

ROVIGO L'emergenza Covid-19 ha costretto gli organizzatori della Colletta alimentare a rivedere un po' la formula dell'iniziativa benefica, che da 24 anni riscuote successo in Italia. In pratica la sostanza è rimasta la stessa: alla consueta formula dell'acquisto diretto nei supermercati, si aggiunge quella della donazione online. Fino all'otto dicembre saranno disponibili nelle casse dei supermercati, delle gift card da 2, 5 e 10 euro. Al termine della Colletta, il valore complessivo di tutte le card sarà convertito in prodotti alimentari non deperibili, come pelati, legumi, alimenti per l'infanzia, olio, pesce e carne in scatola, più altri prodotti utili. Tutto sarà consegnato nelle sedi regionali del Banco alimentare e distribuito, con le consuete modalità, alle ottomila strutture caritative convenzionate, che sostengono più di 2,1 milioni di persone. Le card sostituiscono, dunque, gli scatoloni e diventano i nuovi contenitori della spesa. Una spesa che quest'anno non può più essere donata fisicamente per ragioni di sicurezza sanitaria. Per le stesse ragioni di sicurezza, non ci potranno essere nei supermercati i consueti gruppi di volontari (145mila fino allo scorso anno), che sono stati presenti in numero ridotto sabato scorso, compatibilmente con le norme vigenti nelle singole regioni. La storica iniziativa del Banco alimentare, non si esaurirà in una sola giornata, ma per 18 giorni le card saranno in distribuzione nei punti vendita che aderiranno alla Colletta e potranno essere acquistate online sul sito www.mygiftcard.it. Sarà inoltre possibile partecipare alla Colletta alimentare facendo una spesa online sul sito www.amazon.it da domani al 10 dicembre e su www.esselungaacasa.it fino al 10 dicembre.

I NUMERI

Negli ultimi cinque anni, con la Giornata nazionale della Colletta alimentare, sono state raccolte 41.628 tonnellate di cibo equivalenti a 83.256.082 pasti per persone bisognose. Per consultare i punti vendita aderenti visita il sito www.collettaalimentare.it. Nel Veneto, negli ultimi cinque anni la Colletta alimentare ha raccolto 3.333 tonnellate di prodotti alimentari, equivalenti a 6.666.764 pasti. Sono oltre 470 le strutture di carità sostenute dal Banco alimentare del Veneto, con oltre centomila persone assistite. La Colletta alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco alimentare aderisce alla Giornata mondiale dei poveri 2020 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione di volontari aderenti all'Associazione nazionale alpini, all'Associazione nazionale bersaglieri, alla Società San Vincenzo De Paoli, alla Compagnia delle Opere sociali e altre associazioni caritative. Dal 1997 è l'evento di solidarietà più partecipato in Italia, con centinaia di migliaia di persone che si mettono a disposizione, per aiutare i più poveri. Per Rovigo il referente è Giuseppe Beretta, imprenditore agricolo di Gignano, specializzato nella produzione di aglio.

Marco Scarazzatti

