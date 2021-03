Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NIGHT CLUBROVIGO La pandemia sanitaria colpisce i settori più disparati. La crisi economica innescata dal Coronavirus mette a repentaglio il futuro di club privé, night e locali notturni che nel Veneto, e soprattutto in provincia di Rovigo, hanno costituito un mercato forte e in grado di attirare clienti da fuori regione. In Polesine pochi locali rischiano di sopravvivere alle conseguenze di una crisi devastante, senza aiuti dallo Stato e...