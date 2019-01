L'EX CARCERE ROVIGO Il trasferimento del carcere minorile da Treviso a Rovigo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EX CARCEREROVIGO Il trasferimento del carcere minorile da Treviso a Rovigo si farà. La conferma arriva dall'assegnazione, lo scorso 28 novembre, dell'affidamento del servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione del nuovo istituto penale per i minorenni per il Triveneto Casa Circondariale di Rovigo, per un importo di 722mila euro, a favore di un raggruppamento temporaneo d'imprese con capofila la 3TI Progetti Italia con sede a Roma e uffici dagli Usa al Vietnam, passando per Qatar, India e Hong Kong. Nel...