L'esperienza del dolore condivisa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAROVIGO Cambiano le persone ed è diverso il modo di vivere la malattia. C'è chi si chiede «Perché proprio a me?» e chi l'affronta senza dubbi dicendo: «Io non sono il cancro». Ma per tutti la lingua comune è il dolore, che è il punto di partenza che un ex paziente, un'oncologa e uno psicoterapeuta hanno condiviso per raccontare, in un libro, il percorso comune verso la voglia di vivere, per dare un messaggio di vita a chi vive il dolore, che abbia causa, o no, da una malattia.LA TESTIMONIANZA«I 15 anni passati con un mio...