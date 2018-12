L'aula magna del Cur dedicata al prof. Marassi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTITOLAZIONEROVIGO «Migliorare la vita della nostra comunità è quello che il professor Giorgio Marassi ha fatto fino all'ultimo giorno della sua vita»: ieri nella sede in viale Porta Adige del Cur, le parole del vicesindaco Andrea Bimbatti e di quanti sono intervenuti per l'intitolazione al professor Marassi dell'aula magna del Cubo hanno mostrato la riconoscenza alla dedizione e al lavoro svolto per far crescere l'università a Rovigo. Il professor Marassi, morto improvvisamente lo scorso luglio, era stato presidente del Consorzio...