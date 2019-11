Il Forum dei cittadini fa 50 iscritti e diventa un'associazione politica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLITICAROVIGO Dopo circa un anno dall'inizio del suo percorso, il Forum dei Cittadini-Coalizione Civica per Rovigo è ormai divenuto un'associazione a tutti gli effetti: lo statuto è stato approvato a settembre e da ieri hanno anche una sede, quella di via Mure San Giuseppe al Psi. Cinquanta gli associati, che comporranno la prima assemblea per l'elezione degli organi dell'associazione entro la prima metà di dicembre. Il Forum, come ricorda il suo presidente Federico Saccardin, «è un'associazione di partecipazione politica e culturale che...