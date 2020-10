(I. Bel.) Un solo caso di positività nella scuola media di Fratta Polesine, in cui compagni di classe e professori sono risultati negativi, sottolinea l'efficacia delle azioni messe in campo per contenere il rischio di contagio. Ad affermarlo è Nello Califano, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Costa di Rovigo e Fratta Polesine, commentando il riscontro della positività di un alunno al tampone per Covid-19 nella giornata di martedì scorso. Il preside ricorda che subito l'intera classe e i docenti erano stati posti in isolamento cautelativo e la mattina successiva sono stati eseguiti i tamponi, che hanno avuto esito negativo per tutti. Un risultato che evidenzia l'importanza di osservare le regole e tutte le misure messe in atto per contenere, in caso di positività, l'eventuale contagio di altri soggetti.

«Il fatto che ci sia stato un solo caso positivo in tutto il plesso, significa che le misure attuate sono risultate efficaci - spiega Califano - sono consapevole del grande sforzo richiesto ad alunni, insegnanti, personale Ata, genitori e amministrazioni locali, ma sono convinto che questa sia la strada giusta per affrontare un'epidemia che sta mettendo a dura prova il mondo tutto della scuola. La scuola in presenza e in sicurezza è il vero vaccino al Covid-19».

Alunni e insegnanti risultati negativi al tampone sono tornati in aula già il giorno seguente, come previsto dalle linee guida della Regione.

