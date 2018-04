Il Comune: «Laborioso bonificare alcune aree»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VERDE PUBBLICOROVIGO L'Amministrazione comunale vuol fare chiarezza in merito agli articoli comparsi sulla stampa locale riguardanti le dichiarazioni del signor Adriano Mantoan sulla presunta distanza di Palazzo Nodari dalle frazioni.POLIZIA LOCALEIl Comune sostiene che «il 21 luglio 2015 è pervenuta la relazione della Polizia Locale che accertava lo stato di incuria e abbandono delle aree verdi in via Forte a Borsea. L'articolata procedura attivata dal Comune ha comunicato alla proprietà le problematiche proponendo un coinvolgimento...