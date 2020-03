Partita ieri la distribuzione in città delle 10 mila mascherine fornite al Comune dalla Regione. I volontari della Protezione Civile hanno iniziato a consegnarle agli anziani che vivono soli e alle famiglie con disabili. Circa 7 mila mascherine saranno invece distribuite ai cittadini in 4 punti che saranno individuati oggi dal Comune, raggiungibili solo in auto per evitare assembramenti. La consegna avverrà infatti attraverso il finestrini dei singoli veicoli e sarà effettuata dai volontari coordinati dall'amministrazione. Nel frattempo, Grafica Veneta, la produttrice del presidio, ha raccomandato attraverso la pagina ufficiale di non lavare le mascherine, ma limitarsi a disinfettarla spruzzando una soluzione di alcool etilico al 70% e acqua al 30% e lasciare poi asciugare al sole. «Stiamo organizzando la distribuzione anche ad altre fasce della popolazione - ha spiegato ieri il sindaco Edoardo Gaffeo -, colgo l'occasione per ringraziare l'assessore al Sociale Zambello, tutta l'amministrazione e i volontari che stanno dando una mano in questi giorni». Impegnate in prima linea nell'emergenza anche molte associazioni della città e il mondo sportivo cittadino. «Grazie di cuore - ha detto il sindaco - anche alla Rugby Rovigo Delta e all' Anps GrignanoAiuta. Rovigo sta rispondendo alla grande».

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA