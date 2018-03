I sindacati: «Comune e Asm sono i primi responsabili»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIROVIGO «Vergogna, vergogna e ancora vergogna» è il coro di sdegno che arriva dai sindacati che per mesi hanno evidenziato in ogni modo la paura che il passaggio di Asm Onoranze funebri in mani private mettesse a rischio il futuro dei dipendenti.«MASSACRO SOCIALE»«Il massacro sociale annunciato è stato servito a tre, forse quattro lavoratori - sottolineano in un'amarissima nota congiunta Fp Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil - Si sono dimostrate solamente bugie quanto raccontato dal sindaco, dal presidente di Asm Spa,...