CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I MUSEI POLESANIROVIGO In Polesine sono due i musei sottoposti alla revisione organizzativa prevista dal decreto del ministro Alberto Bonisoli. Si tratta del Museo archeologico nazionale di Adria e del Museo archeologico nazionale di Fratta Polesine.MUSEO DI ADRIAIl museo di Adria fu inaugurato nel settembre 1961. Dapprima museo civico, fu ceduto allo Stato nel 1972. Tra il 2000 e il 2009 fu completamente riallestito e ampliato in modo da poter esporre un maggior numero di reperti ma anche per rispondere alle nuove normative sulla...