Gli avvocati: «Il tribunale resti in centro»

PALAZZO DI GIUSTIZIAROVIGO Un coro di no: per il Tribunale al Censer la strada sembra sempre più in salita. Agli ostacoli di natura tecnica si contrappone anche il muro innalzato dalla politica, con una presa di posizione forte ribadita dai candidati sindaco nel corso dell'incontro organizzato dall'Ordine degli avvocati ieri pomeriggio, nella sede del Consorzio di Bonifica.«Sono entusiasta nel vedere che è presente tutta la città», ha sottolineato in apertura il presidente Giampietro Berti che ha poi elencato tutte le tappe della vicenda:...