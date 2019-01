Giurisprudenza, due corsi d'eccellenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I NUMERIROVIGO Sono circa 600, fuoricorso compresi, gli iscritti a Giurisprudenza a Rovigo, sede staccata dell'università di Ferrara. Con il Consorzio Università Rovigo l'ateneo estense ha attivato due corsi: la laurea magistrale in Giurisprudenza e il dottorato di ricerca in Diritto dell'Unione europea. In ogni anno accademico i nuovi iscritti variano da 70 a 80 e a loro si aggiungono i trasferimenti da altri atenei, con circa 400 studenti pronti ad arrivare in centro storico dal prossimo anno accademico per le lezioni e lo studio....