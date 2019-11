Fratelli d'Italia ha aperto la sezione del capoluogo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLITICAROVIGO Giacomo Sguotti, ex esponente di Forza Italia, è stato nominato nuovo segretario locale di Fratelli d'Italia. Il presidente Bartolomeo Amidei, ex senatore forzista passato due anni e mezzo fa al partito di Giorgia Meloni, accompagnato dal coordinatore e consigliere regionale Sergio Berlato, ha presentato la squadra che curerà il circolo rodigino di FdI, che vede vicepresidente Adriano Mantovan, segretario Sguotti e in consiglio Aldo Borgato, Claudio Boreggio, Francesco Cacciapuoti, Claudio Capodici, Lisa Dolce, Elena...