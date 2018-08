Dona un libro alle scuole polesane Raccolta in libreria per tutto agosto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAROVIGO Riparte Per il quinto anno la gara di solidarietà Aiutaci a crescere. Regalaci un libro per la raccolta di nuovi volumi per ragazzi da donare alle scuole polesane. Per tutto il mese di agosto sarà sufficiente recarsi alla libreria Giunti al Punto del centro commerciale Il Faro di Giacciano con Baruchella dove si potrà donare libri da destinarsi alle scuole primarie, materne e asili nido del territorio polesano, beneficiando dello sconto del 15%.L'operazione sarà tracciata, anche con scontrini separati che attesteranno la...