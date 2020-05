Un nuovo caso di positività, ma che rientra sempre fra quelli definibili d'importazione, al quale fanno riscontro 15 nuove guarigioni e le dimissioni di due pazienti ricoverati, a conferma di come la situazione generale in questo momento sia davvero incoraggiante, fermi restando i timori di possibili riprese epidemiche e i ripetuti appelli a non abbassare la guardia, proprio per evitare ricadute. Il contagio accertato ieri è quello di un 44enne, residente a Rovigo, operatore in una struttura in provincia di Ferrara e che, con tutta probabilità, è venuto a contatto con il virus in ambiente di lavoro, quindi oltreconfine. È asintomatico ed è stato posto in isolamento domiciliare. I tutto, fra casi positivi e casi sospetti per contatto con caso positivo, sono al momento 153 i residenti in Polesine in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. I ricoverati, invece, sono scesi a 5, tutti al San Luca. Nel complesso, da inizio epidemia i casi di positività riscontrati sono stati 449, mentre le guarigioni sono arrivate a 368. Fra queste, quelle di 7 ospiti disabili della Casa Sacra Famiglia di Fratta Polesine e di un ospite disabile degli Istituti Polesani di Ficarolo. In totale, quindi, in tutte le strutture residenziali del Polesine restano ancora positivi 12 ospiti, 10 agli Istituti Polesani e 2 a Fratta, e 4 operatori, 3 agli Istituti Polesani e uno a Villa Tamerici). I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono arrivati a 25.392, mentre le persone sottoposte a tampone hanno raggiunto quota 16.203.

