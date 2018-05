Crac banche, speranze per i clienti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ECONOMIAROVIGO Si accende un barlume di speranza per i circa 2.670 risparmiatori polesani vittime del crac di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, le due banche poste, lo scorso anno, in liquidazione coatta amministrativa e cedute, grazie al decreto Salva banche a Intesa Sanpaolo senza l'accollo dei debiti della banca ceduta verso i propri azionisti.Una recente sentenza del Tribunale di Vicenza ha permesso a un pensionato di 75 anni, piccolo azionista di Veneto Banca, di avanzare in sede civile la richiesta di risarcimento nei confronti...