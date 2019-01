Compostella: «I problemi certo non mancheranno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DIRETTORE GENERALEROVIGO «È presto per fare previsioni attendibili, ma è indubbio che con Quota 100 ci saranno ulteriori problemi a livello di personale». Il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella non nasconde che il provvedimento avrà forti ripercussioni in un'azienda già in difficoltà nel colmare alcune lacune della pianta organica. Ma non sembra scoraggiarsi: «Appena sarà possibile fare un'elaborazione esaustiva dei numeri sulla base dei dettagli contenuti nelle norme formuleremo un'ipotesi di massima, anche in...