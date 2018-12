Col naso all'insù in piazza per la tradizionale Infiorata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CERIMONIAROVIGO Cerimonia dell'Infiorata dedicata ai sei giovani morti nella discoteca di Corinaldo. In una piazza Vittorio Emanuele II gremita ieri pomeriggio tradizionale e spettacolare omaggio dei Vigili del Fuoco, nel giorno dedicato all'Immacolata. Un grazie sentito va al comando provinciale dei pompieri - ha esordito il vicesindaco Andrea Bimbatti - Il mio pensiero non può non andare alle giovani vittime di Corinaldo. Il pensiero è ovviamente di tutta la comunità rodigina, in una vicenda che ha contorni indecenti e vergognosi. Ci...