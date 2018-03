Caso piscine, corsa contro il tempo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONTI A RISCHIOROVIGO Camminando in piazza Vittorio Emanuele II, sotto Palazzo Nodari, il ticchettio della lancetta dei secondi della torre campanaria sembra avere un suono assordante. I secondi passano e il primo cittadino Massimo Bergamin lotta contro il tempo per ricercare una soluzione davvero definitiva per la vicenda Polo Natatorio Unipol Banca. Con il definitivo addio all'operazione Asm Spa e l'incombere di due date fondamentali per il destino del Comune stesso (il 29 c'è la decisione sul Lodo Baldetti e il 31 scade l'ultimatum di...