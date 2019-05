CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BIG IN CITTÀMANZATO E SBOARINAPER IL CENTRODESTRA(A.Luc.) Ieri il sottosegretario alle Politiche Agricole Franco Manzato (Lega) e il sindaco di Verona Federico Sboarina sono giunti a Rovigo a supporto della candidata sindaco Monica Gambardella. L'aspirante sindaco ha rimarcato l'importanza del voto di queste Comunali perché, scegliendo lei, si creerebbe un rapporto migliore tra il capoluogo polesano, la Regione, gli altri capoluoghi veneti e lo Stato, in cui figura come ministro degli Interni il segretario federale del Carroccio Matteo...