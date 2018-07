All'asilo di via Bettola festa con i bambini e le famiglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIAGrande festa di fine anno all'asilo nido comunale di via Bettola. All'interno della struttura gestita dalla cooperativa sociale Codess di Padova, uno dei fiori all'occhiello della comunità adriese per il servizio, la competenza e la professionalità del personale educativo e ausiliario, sono stati protagonisti i bambini e le famiglie. I bimbi più grandii, che il prossimo anno abbandoneranno il nido, nell'ambito del progetto Marta, la rana che non vuole diventare grande, si sono esibiti in canti e balletti. Dopo l'esibizione, spazio...