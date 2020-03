CONSUMATORI

ROVIGO Notizie incontrollate e utenti in confusione. L'epidemia Coronavirus genera anche allarmismo per il pagamento di bollette di luce, gas, acqua e rifiuti. Per questo motivo, la Lega Consumatori intende fare chiarezza sui reali contenuti dei provvedimenti normativi e sulle conseguenti disposizioni di Arera l'autorità regolatoria del settore. «Al 25 marzo non è stata prevista alcuna sospensione del pagamento delle bollette - afferma Erika Zanca, la referente di Rovigo e Ferrara - La sospensione delle fatture di acqua, luce, gas e rifiuti era stata prevista solo per le utenze degli 11 comuni dell'iniziale zona rossa di Lombardia e Veneto, con obbligo di rateizzazione automatica degli importi per il successivo pagamento. La sospensione è riferita anche al canone Rai e il pagamento dovrà avvenire, senza sanzioni e interessi, in un'unica rata con la prima bolletta utile dell'energia elettrica, pagata subito dopo la fine della sospensione. Le utenze interessate dalla sospensione sono solo quelle nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'».

BOLLETTE ANCORA VALIDE

Quindi, in Polesine, gli utenti dovranno continuare a pagare: «A questo primo provvedimento, che però non coinvolge le nostre zone - aggiunge la Zanca - vi è poi un secondo provvedimento che al contrario del precedente ha efficacia su tutto il territorio nazionale. Con la delibera 60 del 12 marzo, l'Arera ha disposto il rinvio dei distacchi di energia elettrica, gas ed acqua, a causa di morosità del cliente finale, relativamente al periodo dal 10 marzo al 3 aprile». «Anche se è probabile una proroga, visti i recenti provvedimenti del Governo - continua - dal 3 aprile il fornitore interessato a ridurre la fornitura del cliente moroso è tenuto a riavviare la relativa procedura di sospensione e a procedere nuovamente alla sua costituzione in mora, spostando, di fatto, il termine di qualche decina di giorni». La sospensione dei distacchi per morosità per l'elettricità riguarda tutti i clienti in bassa tensione e per il gas tutti quelli con consumo non superiore a 200mila Smc/anno. Per il settore idrico si fa riferimento a tutte le tipologie di utenze domestiche e non domestiche. Arera ha disposto che per i bonus sociali e per disagio fisico in scadenza nel periodo dal primo marzo al 30 aprile, gli utenti hanno 60 giorni in più per provvedere a formulare la richiesta di rinnovo, senza perdere il diritto alla continuità nell'erogazione del bonus. Gli sportelli della Lega Consumatori sono a disposizione dei cittadini, nella modalità consulenza via e-mail.

Alessandro Garbo

