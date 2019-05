A Grignano Menon gioca in casa: fa il pienone con oltre 200 presenze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRIGNANOROVIGO Giovedì sera Silvia Menon insieme ai candidati che sostengono la sua candidatura a sindaco ha presentato pubblicamente per la prima volta il proprio programma elettorale, con un partecipato incontro nel teatro di Grignano frazione dov'è nata e cresciuta. «Più di 200 posti a sedere spiega in una nota firmata insieme all'ex consigliere Mattia Milan, anche lui di Grignano - non sono stati sufficienti, così le persone hanno assistito alla presentazione anche in piedi e nei corridoi. Di grande impatto anche la scenografia: luce...