Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NOVITÀPORDENONE L'obiettivo è quello di mettere il turbo non tanto alla campagna vaccinale, che procede bene, quanto alle adesioni, che in alcune categorie possono ancora crescere. Il secondo target è quello dei più giovani, a cui toccherà il vaccino in futuro. In generale è un passo avanti che mancava. Da oggi in Friuli Venezia Giulia il vaccino lo si può prenotare anche su internet, connettendosi alla app sul web lanciata da...