Gabriele Pipia

«Posso fare la cronistoria e dire anche gli orari precisi, la mia è una testimonianza diretta. Ho partecipato alla prima riunione dell'unità di crisi e ricorderò quel venerdì per tutta la vita». Domenico Scibetta riavvolge il nastro di otto mesi e torna a quel terribile venerdì 21 febbraio, il giorno in cui l'emergenza Covid ha improvvisamente travolto il Veneto: il direttore generale dell'Ulss 6 di Padova ripercorre quelle ore concitate. Lo fa il giorno dopo l'anticipazione di Bruno Vespa, sulle pagine del Gazzettino, di una durissima lettera inviata dalla direttrice della Prevenzione della Regione Francesca Russo alla prestigiosa rivista Nature. È la lettera rivelata nel prossimo libro del giornalista, in imminente uscita. Oggetto: un articolo scritto dal professor Andrea Crisanti in cui il docente dell'università di Padova ricostruisce la strategia veneta e si attribuisce la paternità dei tamponi di Vo'. «Quei tamponi sono stati fatti dall'Ulss di Padova per decisione di Zaia» fa sapere la dottoressa Russo. «Ero presente e ricordo ogni minimo dettaglio di quella decisione», conferma oggi Scibetta.

