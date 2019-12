Risarcimento per il crac Fadalti, il tribunale delle imprese rinvia tutto alla Corte d'appello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICHIESTAPORDENONE Il Tribunale delle imprese di Trieste ha trasmesso alla Corte d'Appello, per improcedibilità, la domanda di ristoro dei danni patrimoniali per oltre 19 milioni di euro, che era stata presentata dall'amministrazione straordinaria dell'azienda sacilese Fadalti, dopo il fallimento della stessa. Il Tribunale delle imprese ha infatti dichiarato l'estinzione del giudizio visto che l'azione civile era stata trasferita in sede penale, quindi l'ha ritenuta improcedibile in sede civile. Ora la palla passa dunque nuovamente al...