IL BOLLETTINOPORDENONE Sui possibili rischi di tagli sulle fornitore Pfizer nel mese di luglio alle diverse Regioni ne aveva accennato - ieri mattina in Consiglio regionale - anche l'assessore Riccardo Riccardi. Che però non ha fornito ulteriori dati in attesa di nuove riunioni nazionali con la gestione commissariale del generale Figliuolo. La preoccupazione in mattinata Dall'Emilia Romagna era arrivata l'allarme: si teme che la riduzione di...